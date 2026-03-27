Стоимость лестницы на Караульную гору в Красноярске уменьшилась на 11 миллионов после торгов

В Красноярске определили подрядчика для строительства лестницы на Караульную гору. Торги выиграло ООО «РВ Стройэксперт», сообщает «Город Прима» со ссылкой на сайт госзакупок.
Изначально контракт оценивался в 44,1 миллиона рублей, но по итогам аукциона сумма снизилась до 33,2 миллиона.
Новый спуск построят от улицы Брянской до Степана Разина — он выведет прямо к часовне Параскевы Пятницы. Подрядчик должен завершить работы до 10 августа. На лестнице обустроят фундамент, площадки, установят скамейки, вазоны с цветами, освещение и камеры видеонаблюдения.
Документацию на строительство заказывали еще в апреле прошлого года, но контракт с подрядчиком расторгли. Повторный аукцион объявляли в августе.
