Стоимость лестницы на Караульную гору в Красноярске уменьшилась на 11 миллионов после торгов

In Красноярске определили подрядчика для строительства лестницы на Караульную гору.

В Красноярске определили подрядчика для строительства лестницы на Караульную гору. Торги выиграло ООО «РВ Стройэксперт», сообщает «Город Прима» со ссылкой на сайт госзакупок.

Изначально контракт оценивался в 44,1 миллиона рублей, но по итогам аукциона сумма снизилась до 33,2 миллиона.

Новый спуск построят от улицы Брянской до Степана Разина — он выведет прямо к часовне Параскевы Пятницы. Подрядчик должен завершить работы до 10 августа. На лестнице обустроят фундамент, площадки, установят скамейки, вазоны с цветами, освещение и камеры видеонаблюдения.

Документацию на строительство заказывали еще в апреле прошлого года, но контракт с подрядчиком расторгли. Повторный аукцион объявляли в августе.

