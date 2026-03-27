Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми открылся клуб детского туризма «Уральский следопыт»

Там будут проводить мастер-классы и занятия по исследованию природы.

Клуб детского туризма «Уральский следопыт» начал работать в Перми в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве по туризму и молодежной политике Пермского края.

Работа клуба представляет собой серию мастер-классов, где дети и их родители могут получить набор базовых туристических навыков, погрузиться в мир исследования природы и путешествий по Уралу. Занятия будут проходить на базе Пермского центра экологической культуры. Каждая встреча предполагает игровую и практическую часть, лекцию от сотрудника экоцентра или приглашенного гостя и домашнее задание.

Кроме того, с 1 марта в учреждении стартовали палеонтологические занятия, погружающие участников в древние тайны, которые хранит Пермский край. С помощью лабораторного оборудования дети смогут провести исследования, подержать в руках настоящие ископаемые, получить практический опыт под руководством профессионалов и даже стать палеодетективом.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.