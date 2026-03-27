В Омском промышленно-экономическом колледже прошел «Демографический десант»

«Демографический десант» состоялся в Омском промышленно-экономической колледже по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития Омской области.
Для студентов работали пять тематических площадок, объединяющих специалистов социальной сферы, здравоохранения и общественных организаций. Например, специалисты центра социальной помощи семье и детям провели трансформационную игру «Жизнь как дом». Участники в интерактивной форме рассматривали ключевые сферы своей жизни, включая личные отношения, и учились находить баланс между внутренними потребностями и социальными ролями.
На занятии по сохранению репродуктивного здоровья студентам рассказали о принципах здорового образа жизни и факторах, влияющих на репродуктивное благополучие. Тему роли мужчины в семье раскрыли представители регионального отделения «Союза отцов». Была организована и дискуссия о вопросах культуры речи и духовно-нравственных ориентиров. Завершением программы стал мультимедийный семинар, где участники поговорили о выстраивании отношений, выборе партнера и факторах, влияющих на устойчивость семьи.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.