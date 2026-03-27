В Омском промышленно-экономическом колледже прошел «Демографический десант»

На занятии по сохранению репродуктивного здоровья студентам рассказали о принципах здорового образа жизни и факторах, влияющих на репродуктивное благополучие. Тему роли мужчины в семье раскрыли представители регионального отделения «Союза отцов». Была организована и дискуссия о вопросах культуры речи и духовно-нравственных ориентиров. Завершением программы стал мультимедийный семинар, где участники поговорили о выстраивании отношений, выборе партнера и факторах, влияющих на устойчивость семьи.