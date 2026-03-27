Кабмин запустил новую волну отбора особо значимых IT-проектов

Правительство запустило новую волну отбора особо значимых проектов индустриальных центров компетенций, что соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Это ключевые инициативы по доработке и внедрению отечественных ИТ-решений, направленные на импортозамещение зарубежного программного обеспечения, сообщили в аппарате правительства РФ.
Конкурс проходит по обновленным правилам. В этом году был упрощен порядок подачи заявок и сокращен перечень необходимых документов. Также был увеличен срок подготовки детализированного технического задания, календарного плана и сметы проекта — до трех месяцев с даты заключения договора о предоставлении гранта. Кроме того, для участников особо значимых проектов упрощается механизм подачи отчетности — вводится принцип «одного окна», что позволит компаниям сосредоточиться на доработке продуктов, а не на бюрократических процедурах.
Приоритет в рамках конкурса по-прежнему отдается проектам с высоким потенциалом тиражирования — то есть ИТ-решениям, которые востребованы не только у одного заказчика, а пользуются спросом сразу у нескольких компаний и могут быть масштабированы в рамках всей отрасли. Оценка выручки и возврата налогов также являются ключевыми критериями отбора и рассматриваются как индикаторы реального спроса: чем выше потенциал продаж ИТ-решения, тем больше вероятность, что оно действительно необходимо рынку.
Дополнительным фактором приоритизации остается использование технологий искусственного интеллекта. Проекты с ИИ-компонентом получают преимущество как наиболее перспективные с точки зрения технологического развития и конкурентоспособности. Отметим, что на реализацию таких инициатив компании могут получить грантовое софинансирование в размере до 50% от общей стоимости проектов. Размер гранта составляет от 100 млн до 2 млрд рублей.
«Мы последовательно донастраиваем механизм поддержки особо значимых проектов, опираясь на практику предыдущих отборов. В новой волне акцент сделан не только на потенциале тиражирования, но и на удобстве взаимодействия компаний-заказчиков с государством. Так, мы упростили порядок подачи заявок и оптимизировали отчетность. Цель в том, чтобы компании сосредоточили усилия на разработке отечественных и востребованных для всей отрасли цифровых решений, сократив избыточную административную нагрузку», — сказал вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Прием заявок продлится до 27 апреля, решение о поддержке будет вынесено до конца мая. Заявки могут подать только организации, внедряющие ПО. Участие в конкурсе может принять как единый заказчик проекта, так и консорциум заказчиков (объединение компаний в целях софинансирования совместной доработки решения для общего использования).
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.