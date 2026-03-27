Вернули детям: под Волгоградом через суд открыли закрытый детский сад

С января 2026 года малыши фактически оказались заперты дома. Власти района не удосужились предложить нормальную замену: ни питания, ни полноценного девятичасового пребывания со сном по федеральным стандартам детям не обеспечили. Более того, как выяснила прокурорская проверка, мнение самих жителей Новинки при принятии этого судьбоносного решения вообще никто не спросил.