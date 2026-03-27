Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вернули детям: под Волгоградом через суд открыли закрытый детский сад

В происходящее в Жирновском районе вмешалась пркуратура.

Настоящая битва за будущее детей развернулась в селе Новинка Жирновского района Волгоградской области. Местная администрация еще в ноябре 2025 года росчерком пера решила ликвидировать местный филиал детского сада «Ромашка».

Решение чиновников стало громом среди ясного неба для сельчан: садик был единственным дошкольным учреждением в округе, и альтернативы родителям просто не оставили.

С января 2026 года малыши фактически оказались заперты дома. Власти района не удосужились предложить нормальную замену: ни питания, ни полноценного девятичасового пребывания со сном по федеральным стандартам детям не обеспечили. Более того, как выяснила прокурорская проверка, мнение самих жителей Новинки при принятии этого судьбоносного решения вообще никто не спросил.

В ситуацию вмешалась прокуратура Жирновского района. Заместитель прокурора Сергей Солянкин в суде занял жесткую позицию: ликвидация единственного сада — это прямое нарушение прав детей на образование. В ходе проверки вскрылся целый «букет» нарушений — от самой процедуры принятия постановления до его реализации.

Жирновский районный суд полностью встал на сторону прокуратуры и признал действия районной администрации незаконными. Фемида обязала чиновников немедленно вернуть детям возможность ходить в сад. Более того, по инициативе прокуроров решение суда было обращено к немедленному исполнению, не дожидаясь долгих апелляций.

Справедливость восторжествовала: уже с понедельника, 30 марта 2026 года, «Ромашка» в Новинке должна снова распахнуть свои двери для воспитанников.

