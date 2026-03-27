Вернули детям: под Волгоградом через суд открыли закрытый детский сад

Настоящая битва за будущее детей развернулась в селе Новинка Жирновского района Волгоградской области. Местная администрация еще в ноябре 2025 года росчерком пера решила ликвидировать местный филиал детского сада «Ромашка».
Решение чиновников стало громом среди ясного неба для сельчан: садик был единственным дошкольным учреждением в округе, и альтернативы родителям просто не оставили.
С января 2026 года малыши фактически оказались заперты дома. Власти района не удосужились предложить нормальную замену: ни питания, ни полноценного девятичасового пребывания со сном по федеральным стандартам детям не обеспечили. Более того, как выяснила прокурорская проверка, мнение самих жителей Новинки при принятии этого судьбоносного решения вообще никто не спросил.
В ситуацию вмешалась прокуратура Жирновского района. Заместитель прокурора Сергей Солянкин в суде занял жесткую позицию: ликвидация единственного сада — это прямое нарушение прав детей на образование. В ходе проверки вскрылся целый «букет» нарушений — от самой процедуры принятия постановления до его реализации.
Жирновский районный суд полностью встал на сторону прокуратуры и признал действия районной администрации незаконными. Фемида обязала чиновников немедленно вернуть детям возможность ходить в сад. Более того, по инициативе прокуроров решение суда было обращено к немедленному исполнению, не дожидаясь долгих апелляций.
Справедливость восторжествовала: уже с понедельника, 30 марта 2026 года, «Ромашка» в Новинке должна снова распахнуть свои двери для воспитанников.
