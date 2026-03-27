Нижегородцам придется еще дольше ждать новых станций метро

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 марта, ФедералПресс. Власти Нижнего Новгорода объявили о новом переносе сроков завершения строительства станций метро «Сенная» и «Площадь Свободы». Теперь их планируют ввести в эксплуатацию к 1 августа 2027 года. Об этом сообщили представители заказчика — МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей» (ГУММиД).

«Сейчас ведутся работы на всех стройплощадках новых станций метро в Нижнем Новгороде», — сообщили представители ведомства.

Изначально открытие планировалось на конец 2025 года. Однако потом сроки сдвинули на 2026 год. Теперь же стало известно, что станции должны быть готовы к августу 2027 года. Все обязательства по контракту на возведение станций метрополитена подрядчик должен выполнить до 25 декабря 2027 года.

Как уверяют в ГУММиДе, на всех строительных площадках работы ведутся по графику. В течение 2026 года и в начале 2027-го подрядчик должен завершить работу на основных тоннелях, оборотных тупиках и станционных комплексах.

Отметим, на сегодняшний день между площадью Сенной и площадью Свободы уже построены два тоннеля. Завершается подготовка котлована под улицей Горького — этот участок долгое время простаивал.

Напомним, строительство станций «Сенная» и «Площадь Свободы» ведется за счет федерального инфраструктурного бюджетного кредита.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в конце 2025 года глава региона Глеб Никитин анонсировал завершение основного этапа возведения двух станций метро на 2026 год. После этого, по словам губернатора, подрядчик приступит к внутренней отделке.

Фото: ФедералПресс / Ксения Кобалия.