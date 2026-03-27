В России разработали тест-систему для раннего выявления рака эндометрия

Голикова: в России разработали тест-систему для выявления рака эндометрия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Ученые в России разработали и зарегистрировали оригинальные медицинские изделия для диагностики заболеваний репродуктивной системы у женщин, включая тест-систему для раннего выявления рака эндометрия без забора крови, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова провела заседание проектного комитета по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья».

«Учеными разработаны и зарегистрированы оригинальные медицинские изделия диагностики заболеваний репродуктивной системы у женщин, тест-система для раннего выявления рака эндометрия у женщин без забора крови или биоптического материала. В настоящее время проводятся их испытания», — сказала Голикова, слова которой приводит ее аппарат.

По ее словам, также были зарегистрированы оригинальные медицинские изделия для сердечно-сосудистой хирургии, реанимации и диагностики заболеваний. В их числе — микрокатетеры для сосудов головного мозга, применяемые при лечении инсультов, а также 42 наименования медицинских изделий с возможностью дистанционной передачи данных.

