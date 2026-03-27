Из-за аварии коллектора в Перми затопило улицы Дзержинского района

Ремонтные работы затруднены из-за большого объема воды и рельефа местности.

В Дзержинском районе Перми 26 марта затопило улицы Вишерская и Деревообделочная. Скопление воды на поверхности произошло из-за сбоя в системе водоотведения, сообщает ООО «Новогор-Прикамье».

Специалисты обнаружили повреждение старого магистрального железобетонного коллектора, которому более 50 лет. Причиной предположительно стала перегрузка системы за счет талых вод. Вода скопилась в низине рельефа. Для устранения неисправности направлен гусеничный экскаватор. Водоснабжение не нарушено.

Фото: ООО «Новогор-Прикамье».

Ремонтные работы затрудняются из-за большого объема воды и сложного рельефа местности. В результате аномального потепления нагрузка на сточную систему в Дзержинском районе увеличилась. Это привело к разрушению свода коллектора сразу на двух участках: улицах Вишерская и Трамвайная.

Фото: ООО «Новогор-Прикамье».

По словам технического директора «Новогор Прикамье» Алексея Политова, бригады продолжают работать в круглосуточном режиме, чтобы скорее восстановить работу системы.