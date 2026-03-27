В Нижнем Новгороде обновят главную набережную

Развитие не останавливается и у Гребного канала. Несколько лет назад участок вдоль него уже благоустроили — здесь катаются на велосипедах и роликах, проводят спортивные соревнования. Но планы стали масштабнее: неподалеку завершается строительство экопарка с гостиницей и оздоровительным комплексом. Появится не только пятизвездочный отель с видами на канал, но и крупнейший термальный комплекс Нижегородской области с банями, саунами, детскими купелями и открытыми бассейнами. Проект будет уникальным для региона — это создаст настоящий городской курорт и даст новый импульс развитию набережной.