В Нижнем Новгороде обновят главную набережную

В Нижнем Новгороде будет продлена Нижневолжская набережная в двух направлениях — в сторону улицы Черниговской и к Гребному каналу. Благодаря этому горожане и туристы получат доступ к благоустроенным территориям, зонам отдыха, новым отелям и оздоровительным комплексам. Об изменениях на нижегородских берегах рассказала Pravda-nn.ru.
Концепция развития набережной вдоль улицы Черниговской уже утверждена. Ключевой особенностью будет многоуровневое зонирование, которое позволит пользоваться местами отдыха в любое время года.
На уровне, расположенном ближе всего к реке, появятся амфитеатры, встроенные в берегоукрепления, и пространства для отдыха с шезлонгами у воды. Средний уровень станет главным маршрутом для ежедневных прогулок и встреч и свяжет все функциональные зоны между собой. Вдоль места обустроят видовые балконы с панорамным видом на Оку. На верхнем уровне разместят пешеходные и велосипедные маршруты, павильоны и пространства для проведения мероприятий.
На набережной также появятся детские площадки с игровыми зонами и безопасным напольным покрытием, спортивные зоны, павильоны с кофе и едой на вынос, комьюнити‑центр для проведения лекций и мастер‑классов, информационные киоски и причал речного трамвая. Особое внимание уделят озеленению: вдоль маршрутов высадят деревья, обустроят газоны, клумбы и цветники.
Улица Черниговская, к которой протянут набережную, сейчас активно застраивается: будут построены жилые и общественные здания, появится социальная инфраструктура и общественные пространства. Это вдохнет жизнь в исторический район: в дореволюционном Нижнем Новгороде Черниговская была парадным лицом этой части города и местом притяжения.
Развитие не останавливается и у Гребного канала. Несколько лет назад участок вдоль него уже благоустроили — здесь катаются на велосипедах и роликах, проводят спортивные соревнования. Но планы стали масштабнее: неподалеку завершается строительство экопарка с гостиницей и оздоровительным комплексом. Появится не только пятизвездочный отель с видами на канал, но и крупнейший термальный комплекс Нижегородской области с банями, саунами, детскими купелями и открытыми бассейнами. Проект будет уникальным для региона — это создаст настоящий городской курорт и даст новый импульс развитию набережной.
Также проходит строительство жилого комплекса премиум‑класса вблизи центра города, у воды. Застройщик обещает квартиры с террасами и видами на Гребной канал. При этом инвестор возведет не только дома, но и создаст инфраструктуру: детский сад, школу, гостиницу, спортивные объекты, и благоустроит набережную.
Будущая набережная у Гребного канала тоже будет многоуровневой. Помимо велодорожек появятся релакс‑зоны и гастрокластер с ресторанами от ведущих рестораторов — с особыми программами питания.