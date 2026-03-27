Друзья Юрия Швыткина рассказали о том, что планировали вместе с депутатом

Красноярские друзья и одноклассники скончавшегося Юрия Швыткина рассказали корреспонденту krsk.aif.ru о совместных с депутатом планах, которые они строили ещё совсем недавно.
«Мы в феврале разговаривали, что когда чуть потеплеет, мы обязательно встретимся. Для нас случившееся — шок», — поделились воспоминаниями друзья депутата Госдумы.
Светлана, Ирина и Сергей отметили, что знали Юрия Швыткина со времён детского сада и школы.
«Он был обычным человеком, на нём “короны” не было. Всегда звонил, когда был в Красноярске, всегда помогал, если к нему обратиться. Для нас это был человек-стена, на которого можно было опереться в трудную минуту, который всегда может прийти на выручку и никогда не откажет», — рассказали одноклассники Юрия Швыткина.
Напомним, прощание со скоропостижно скончавшимся депутатом Государственной Думы и его похороны состоялись 27 марта в Красноярске.
Юрий Швыткин умер в больнице во время операции.
«Его увезли в больницу не экстренно, как где-то в СМИ сообщалось. Это была плановая операция. Юрию Николаевичу уже такую проводили. Что пошло не так, сказать пока не можем. Ничего не предвещало. Жена сейчас изучает медицинскую документацию. Какие-то выводы делать рано», — сообщила корреспонденту krsk.aif.ru представитель депутата Любовь Кауфман.
Известно, что депутат был очень активным в последние дни и строил большие планы на постоперационный период.