Скончался один из основателей Пермского землячества Юрий Антонов

Юрий Антонов стоял у истоков Пермского землячества. В 2002 году стал одним из 48 членов обновленной общественной организации вместе с Евгением Сапиро, Борисом Кузнецовым, Владимиром Нелюбиным, Владимир Мовчаном и другими. Являлся первым заместителем председателя правления, с 2006 по 2012 годы — исполнительным директором землячества.