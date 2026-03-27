Скончался один из основателей Пермского землячества Юрий Антонов

Пермское землячество сообщило об уходе из жизни 26 марта после продолжительной болезни Антонова Юрия Владимировича. Несколько лет он занимал пост исполнительного директора общественной организации.
Юрий Антонов стоял у истоков Пермского землячества. В 2002 году стал одним из 48 членов обновленной общественной организации вместе с Евгением Сапиро, Борисом Кузнецовым, Владимиром Нелюбиным, Владимир Мовчаном и другими. Являлся первым заместителем председателя правления, с 2006 по 2012 годы — исполнительным директором землячества.
До августа 2001 года Юрий Владимирович возглавлял пермский филиал Росбанка, перешел на пост советника заместителя председателя банка. Кандидат исторических наук. В Пермском землячестве занимался разработкой ключевых проектов, организацией съездов, формированием клубов.
Правление Пермского землячества выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Владимировича. Его уход — тяжелая, невосполнимая утрата.