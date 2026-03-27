Скончался один из основателей Пермского землячества Юрий Антонов

Бывший исполнительный директор землячества скончался после продолжительной болезни.

Источник: Комсомольская правда

Пермское землячество сообщило об уходе из жизни 26 марта после продолжительной болезни Антонова Юрия Владимировича. Несколько лет он занимал пост исполнительного директора общественной организации.

Юрий Антонов стоял у истоков Пермского землячества. В 2002 году стал одним из 48 членов обновленной общественной организации вместе с Евгением Сапиро, Борисом Кузнецовым, Владимиром Нелюбиным, Владимир Мовчаном и другими. Являлся первым заместителем председателя правления, с 2006 по 2012 годы — исполнительным директором землячества.

До августа 2001 года Юрий Владимирович возглавлял пермский филиал Росбанка, перешел на пост советника заместителя председателя банка. Кандидат исторических наук. В Пермском землячестве занимался разработкой ключевых проектов, организацией съездов, формированием клубов.

Правление Пермского землячества выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Владимировича. Его уход — тяжелая, невосполнимая утрата.