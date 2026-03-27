В Пермском крае начали ремонт моста через реку Суксунчик

Мост длиной 25 метров был построен 45 лет назад и соединяет разные части деревни, а также обеспечивает выезд к центру округа — рабочему посёлку Суксун с его школами, детсадами, центральной больницей и автостанцией. По мосту также ходит местный автобус, связывающий Кошелёво с селом Брёхово, а дорога ведёт к ближайшим деревням Тохтарёво, Пеганово и Поедуги.