В Пермском крае начали ремонт моста через реку Суксунчик

В Суксунском округе Пермского края стартовал капитальный ремонт моста через реку Суксунчик. Сооружение находится на улице Одина в деревне Кошелёво.
Мост длиной 25 метров был построен 45 лет назад и соединяет разные части деревни, а также обеспечивает выезд к центру округа — рабочему посёлку Суксун с его школами, детсадами, центральной больницей и автостанцией. По мосту также ходит местный автобус, связывающий Кошелёво с селом Брёхово, а дорога ведёт к ближайшим деревням Тохтарёво, Пеганово и Поедуги.
До ремонта мост не соответствовал современным стандартам: узкая проезжая часть, плохой дренаж, изношенные ограждения и тротуары, металлические опоры без защитного покрытия. Конструкция была частично проржавевшей и небезопасной, сообщили в краевом Минтрансе.
В рамках ремонта планируется полностью заменить пролетные строения и опоры на новые железобетонные. Проезжая часть станет двухполосной, мост двухпролетным. Также будут обустроены тротуары с обеих сторон, водоотвод, современные ограждения и освещение из шести опор. Для защиты берегов установят габионы — металлические конструкции, наполненные камнем.
Ремонт начался осенью 2025 года, техническая готовность объекта уже составляет 22%. Сейчас ведутся работы в водной зоне: бетонируются сваи и ростверк опор. Специалисты отметили, что до 15 апреля нужно завершить все работы с опорами в воде, чтобы успеть до начала нерестового периода, который продлится до середины июня.
Параллельно строятся габионы и завозятся материалы для насыпи. После нерестового периода рабочие займутся подходами и мостовым полотном.
В 2026 году, кроме моста через Суксунчик, планируется обновить ещё 11 мостов в Пермском, Октябрьском, Юрлинском, Юсьвинском, Кудымкарском, Кишертском и Бардымском округах в рамках нацпроекта.