Красноярцам рассказали о пользе мидий и дали советы по их выбору

Как выбирать? Не каждый умеет. Специалисты советуют присмотреться к внешнему виду: свежемороженая мидия имеет светло-бежевый цвет, а вареное мясо — розоватый, возможен оранжевый оттенок. Створки должны быть целыми, без сколов и повреждений, запах — свежим. Категорически нельзя есть бурые или черные моллюски — они испорчены.