Красноярцам рассказали о пользе мидий и дали советы по их выбору

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбирать мидии.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора вновь провели ликбез и рассказали о пользе еще одного продукта. Речь идет об одном из популярных даров моря — мидиях. В них много белка, который легко усваивается.

Также мидии содержат полезные полиненасыщенные жирные кислоты — они нужны для работы мозга. Большое количество йода — для тех, у кого недостаточно хорошо работает щитовидная железа. Наконец, эти моллюски являются хорошим источником цинка.

Как выбирать? Не каждый умеет. Специалисты советуют присмотреться к внешнему виду: свежемороженая мидия имеет светло-бежевый цвет, а вареное мясо — розоватый, возможен оранжевый оттенок. Створки должны быть целыми, без сколов и повреждений, запах — свежим. Категорически нельзя есть бурые или черные моллюски — они испорчены.