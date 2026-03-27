28 марта в Ростове состоится общегородской субботник

Ростовчане могут присоединиться к общегородскому субботнику.

Источник: Комсомольская правда

28 марта в Ростове-на-Дону состоится общегородской субботник, он начнется в 9 часов. Присоединиться могут все желающие, напомнил глава города Александр Скрябин.

— Присоединиться к полезному делу могут все неравнодушные жители, предприятия, организации, общественные и волонтерские движения, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, — написал в соцсетях Александр Скрябин.

Адреса точек сбора в восьми районах города опубликовали на сайте администрации донской столицы.

В прошлую субботу в уборке уже приняли участие более 2 тысяч человек. Совместными усилиями собрали почти 180 тонн мусора.

— Представьте, сколько еще можно сделать, если каждый внесет свой вклад. Не обязательно ждать общего сбора, можно навести порядок во дворе своего дома, у подъезда, в любимом сквере: убрать мусор, сухие ветки, привести территорию в порядок после зимы. Давайте сделаем наш любимый Ростов еще красивее, — обратился к ростовчанам Александр Скрябин.

