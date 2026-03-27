Бастрыкин запросил результаты проверки о плохом содержании мемориала 1200 гвардейцам в Калининграде

Мемориальный комплекс создала группа литовских скульпторов и московских архитекторов. На овальной площади возвышается 26-метровый каменный обелиск, в основании которого — пятиконечная звезда. Стелу украшают семь поясов с эпитафиями. Грани покрыты рельефами с изображениями медалей, орденов, оружия и сцен сражений, а также портретом Иосифа Сталина. Спустя год после открытия обелиск дополнили скульптурными композициями «Штурм» и «Победа», а в 1960-м зажгли Вечный огонь.