Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил результаты проверки о плохом содержании мемориала 1200 гвардейцам в Калининграде. Сообщение опубликовал информационный центр СКР.
В сети интернет сообщается о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия федерального значения «Мемориальный ансамбль 1200 воинам 11-й гвардейской армии, погибшим при штурме города и крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года» в городе Калининграде. Фрагменты мемориала и плиточное покрытие разрушаются, надписи на нём нечитаемы. Вместе с тем компетентными органами мер к проведению восстановительных работ не принимается, — говорится в сообщении.
Специалисты ведомства организовали процессуальную проверку. Руководитель регионального СУ СК Дмитрий Канонеров должен доложить о промежуточных результатах и принятом решении Алексендру Бастрыкину. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате.
Отметим, что мемориал 1200 гвардейцам стал первым памятником, посвящённым подвигу героев Великой Отечественной войны. Идею установки знака в честь погибших в боях за Кёнигсберг начали обсуждать сразу после штурма города, а уже 30 сентября 1945 года прошло торжественное открытие.
Мемориальный комплекс создала группа литовских скульпторов и московских архитекторов. На овальной площади возвышается 26-метровый каменный обелиск, в основании которого — пятиконечная звезда. Стелу украшают семь поясов с эпитафиями. Грани покрыты рельефами с изображениями медалей, орденов, оружия и сцен сражений, а также портретом Иосифа Сталина. Спустя год после открытия обелиск дополнили скульптурными композициями «Штурм» и «Победа», а в 1960-м зажгли Вечный огонь.