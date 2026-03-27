Вареники по-домашнему появились на Молочной кухне в Нижнем Новгороде

Вареники по-домашнему появились в ассортименте Молочной кухни в Нижнем Новгороде. Об этом написал глава города Юрий Шалабаев.
Муниципальное учреждение продолжает расширять ассортимент продукции с учетом пожеланий жителей Нижнего Новгорода.
«Покупатели, приходя на раздатки за йогуртами, сырниками, мясными котлетами, пельменями, сырами, маслом и напитками, частенько спрашивали, нет ли в продаже вареников», — сообщил Юрий Шалабаев.
Сейчас продукт доступен на всех молочных раздатках города. На выбор есть два варианта начинки — картофель и картофель с грибами. Совсем скоро ассортимент пополнит еще один вариант — творог. Вареники изготавливают на местном производстве — этим занимается Дирекция по организации питания.
Напомним, сыр «Качотта» нижегородской Молочной кухни попал в «Золотую сотню» лучших товаров России.