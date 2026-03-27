В Москве пройдет выставка-пристройство кошек из приютов #Всемпокотику

В Москве 29 марта пройдет выставка-пристройство кошек из приютов #Всемпокотику.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Выставка-пристройство кошек из приютов #Всемпокотику пройдет в Москве 29 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе благотворительного фонда «Подарок судьбы».

«Двадцать девятого марта в Москве пройдет выставка-пристройство кошек из приютов #Всемпокотику. С 11.00 до 18.00 в Малом зале на Artplay благотворительный фонд “Подарок судьбы” проведет выставку #Всемпокотику, на которой 100 котов из разных приютов Москвы и Московской области будут искать свою семью», — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что все животные здоровы, привиты, обработаны от паразитов и полностью готовы к переезду в новый дом — забрать кота можно прямо в день выставки, для оформления договора нужен паспорт. Опекуны животных расскажут потенциальным хозяевам об особенностях поведения и здоровья своих подопечных, а консультации специалистов и подарки помогут с адаптацией питомца в новом доме.

«Посетители #Всемпокотику смогут принести подарки для приютов и животных, проживающих в них, — на площадке будет работать пункт сбора помощи #Мешокдобра. Можно и нужно приносить подарки не только котам, но и собакам — корма, амуниция, лекарства, игрушки», — добавили в пресс-службе.