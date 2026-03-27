Под Волгоградом из-за гуманизации закрыли колонию строгого режима № 24

В Камышине Волгоградской области началась ликвидация исправительной колонии строгого режима № 24. По информации регионального.

В Камышине Волгоградской области началась ликвидация исправительной колонии строгого режима № 24. По информации регионального УФСИН России, происходящее связано с гуманизацией наказания и снижением востребованности подобных исправительных учреждений.

— Общее количество осуждённых сократилось в Волгоградской области в связи с курсом на гуманизацию законодательства и правоприменительной практики, введением Федерального закона от 6 февраля 2023 г. N 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации», а также в связи с увеличением доли осуждённых, отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы, — подчеркнули в пресс-службе УФСИН России по Волгоградской области.

Недвижимое имущество, входящее в состав колонии, будет передано в соседнюю ИК № 5, а отбывавшие здесь наказание уже переведены в учреждения по месту жительства.

— Данная процедура осуществляется в соответствии с действующим законодательством и направлена на соблюдение прав осуждённых, а также на оптимизацию работы учреждений уголовно-исполнительной системы. Передача осуждённых по месту регистрации способствует более эффективному социальному контролю и облегчает последующую реабилитацию и интеграцию в общество после освобождения, — добавили в управлении.

Отметим, в УФСИН России подчеркнули, что перевод осуждённых проводился в установленном порядке с соблюдением необходимых юридических процедур и гарантий безопасности.

Фото из архива ИА «Высота 102».