Священник раскрыл, чем чреваты эмоциональные порывы

Протоиерей Артемий Владимиров: эмоциональные порывы чреваты духовными ошибками.

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. У людей, которые находятся в полной зависимости от своего настроения, всегда случаются нестроения, эмоциональные порывы чреваты духовными ошибками и разочарованием, заявил настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке протоиерей Артемий Владимиров.

«Временные эмоциональные состояния возбужденного ума весьма опасны и чреваты своими “перевертышами” — разворотом духовного маршрута на 180 градусов», — рассказал Владимиров информационному порталу РИАМО.

«У людей, которые находятся в полной зависимости от своего настроения, всегда случаются нестроения. То густо, то пусто, то лед, то пламя, — что говорит о поверхностных убеждениях и легкомыслии в весьма важных вещах», — добавил он.

По словам священника, ум, лишенный благодати, эгоистичен и потому крайне непостоянен в своих намерениях.