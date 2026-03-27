Священник раскрыл, чем чреваты эмоциональные порывы

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. У людей, которые находятся в полной зависимости от своего настроения, всегда случаются нестроения, эмоциональные порывы чреваты духовными ошибками и разочарованием, заявил настоятель храма Живоначальной Троицы на Шаболовке протоиерей Артемий Владимиров.
«Временные эмоциональные состояния возбужденного ума весьма опасны и чреваты своими “перевертышами” — разворотом духовного маршрута на 180 градусов», — рассказал Владимиров информационному порталу РИАМО.
«У людей, которые находятся в полной зависимости от своего настроения, всегда случаются нестроения. То густо, то пусто, то лед, то пламя, — что говорит о поверхностных убеждениях и легкомыслии в весьма важных вещах», — добавил он.
По словам священника, ум, лишенный благодати, эгоистичен и потому крайне непостоянен в своих намерениях.