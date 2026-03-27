Россиянке, получавшей долги за «двойника», помог только Верховный суд

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Верховный суд РФ указал на недопустимость формального подхода при рассмотрении дел о признании действий судебных приставов незаконными, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там рассказали, что жительница Пермского края на портале «Госуслуги» и в личном кабинете банка получает недостоверную информацию о наличии у неё задолженности. Должностные лица ошибочно идентифицируют ее как должника по исполнительному производству, хотя сведения о ней содержатся в специальной базе двойников должников. При этом суды трех инстанций отказывали ей в удовлетворении иска о признании действий судебных приставов незаконными, указывая, что граждане самостоятельно могут обратиться к приставу и предоставить документы, чтобы устранить ошибку.
«Верховный суд России судебные акты отменил, указав на недопустимость формального подхода при рассмотрении данной категории дел. Судебная коллегия по административным делам подчеркнула, что ФССП обязана обеспечивать достоверность размещаемых данных и осуществлять надлежащий контроль в целях недопущения попадания в информационные системы сведений о двойниках должников по исполнительному производству», — отметили в пресс-службе.