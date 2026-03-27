В Татарстане учредили гранты для школьников за успехи в ряде дисциплин

Министерство образования и науки Татарстана запустило два новых конкурса — «Физмат прорыв» и «Физхимбио прорыв» — для поддержки школьников, показывающих хорошие результаты в науке. Реализация инициатив соответствует целям и задачам нацпроекта «Молодёжь и дети».
Как сообщили в пресс-службе министерства, проекты ориентированы на учащихся 5−11 классов школ республики, углубленно изучающих физику, математику, информатику, химию и биологию, планирующих в будущем поступать на естественно-научные и математические направления, а также активно участвующих в профильных конкурсах.
Для того, чтобы получить грант по физико-математическому направлению, ученик должен иметь средний балл по успеваемости не ниже 4,5 и на протяжении более 6 месяцев посещать профильный кружок. Для получения гранта по физике и химии средний балл по дисциплинам должен быть выше четырех. Кроме того, школьник должен заниматься в профильном кружке минимум три месяца.
Победителям конкурсов «Физмат прорыв» вручат по 50 тыс. рублей, «Физхимбио прорыв» — по 60 тыс. рублей. Всего денежное вознаграждение смогут получить 400 школьников. Подать заявку на участие можно с 1 по 15 апреля. Деньги выбранным участникам проекта перечислят не позднее 17 июля 2026 года.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.