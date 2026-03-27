В Ачинске прошел семинар по новым технологиям для учителей и руководителей школ

26 марта в школе № 16 в Ачинске Красноярского края прошел образовательный семинар для педагогов, на который приехали федеральные эксперты. В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что ключевой темой стала цифровая трансформация образования и внедрение нейросетей в учебный процесс.
Специалисты обучили учителей новым цифровым инструментам. В центре внимания — возможности современных платформ, междисциплинарный подход к организации образовательного процесса.
Практическую часть посвятили искусственному интеллекту. Руководители и учителя информатики работали в двух секциях, посвященных ИИ. Участники семинара обсудили реальные кейсы, а также поиск баланса между современными технологиями и классической педагогикой.