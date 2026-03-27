В Пензе откроют школу молодой семьи «Маяк»

Школа молодой семьи «Маяк» будет запущена в тестовом режиме в Пензе, там окажут помощь молодым родителям, в том числе выпускникам интернатов и детских домов, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«В школе “Маяк” ждут молодых людей, которые готовятся к рождению ребенка или недавно стали родителями. Педагогическое и психологическое сопровождение особенно важно для ребят, у которых не было перед глазами положительного примера. Теперь выстроить гармоничные отношения в собственных семьях им помогут специалисты», — написал глава региона в своем канале на платформе Max.
Он уточнил, что средства на создание школы молодых родителей выделены Минтруда РФ в рамках совершенствования региональной программы повышения рождаемости, входящей в нацпроект «Семья». Программу для «Маяка» разработали специалисты областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов, на базе которого будут идти занятия.
Занятия в школе планируют проводить два раза в месяц, их будут вести педагог-психолог, логопед, учитель-дефектолог, инструктор ЛФК, врач-педиатр и медсестра. Специалисты помогут пройти «курс молодого родителя» и отработать практические навыки ухода за младенцами.
