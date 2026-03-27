Онкоцентр заявил о внедрении методики разрушения опухоли кожи световыми волнами

Суть заключается в том, что пациенту вводится специальный препарат — фотосенсибилизатор. Он накапливается преимущественно в опухолевых клетках, практически не затрагивая здоровые ткани. После этого на область новообразования воздействуют лазерным излучением. В результате происходит фотохимическая реакция, которая приводит к разрушению опухолевых клеток.