Нижегородский спутник «Лобачевский» получил первые мультиспектральные снимки Земли

Кубсат «Лобачевский» нижегородского Университета Лобачевского, созданный на базе спутниковой платформы «Геоскан 16U», получил первые снимки Земли с мультиспектральной камеры. Об этом сообщает пресс-служба ННГУ.
На снимках запечатлены окрестности города Окснард (штат Калифорния, США) и город Йокосука (префектура Канагава, Япония). Это открывает возможности для проведения агроэкологических исследований для ученых и студентов университета.
Снимки будут обрабатываться с помощью программно-аппаратного комплекса разработки ННГУ. Специалисты таким образом смогут оценивать состояние растительности в лесных и сельскохозяйственных массивах.
«При создании спутниковой платформы “Геоскан 16U” мы закладывали в нее точную систему ориентации и стабилизации. Получаемые с “Лобачевского” снимки подтверждают правильность выбранных технологических решений. Мы продолжаем работу с системами кубсата и полезной нагрузкой, постепенно вводим в эксплуатацию и настраиваем гиперспектральную камеру. Параллельно выводим на целевые показатели наш первый кубсат 16U “ИнноСат16” — в процессе отладки мы уже делаем тестовые снимки с его панхроматической камеры», — прокомментировал руководитель отдела разработки малых космических аппаратов ГК «Геоскан» Дмитрий Боровицкий.
Всего по состоянию на март 2026 года на орбите находятся 15 малых космических аппаратов, разработанных в компании «Геоскан».
Ранее спутник ННГУ передал видеокадры Северо-Запада России в режиме реального времени.