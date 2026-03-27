Умер один из создателей Красной книги Татарстана Валериан Гаранин

Ученый стоял у истоков научных исследований на территории Волжско-Камского заповедника и долгие годы посвятил изучению экологии животных, герпетологии и охране природы. Его научно-педагогическая деятельность была неразрывно связана с Казанским университетом, который он окончил в 1952 году. Гаранин прошел путь от лаборанта до старшего научного сотрудника в Институте биологии, а с 1970 года вел педагогическую работу на биолого-почвенном факультете КФУ, где был заведующим кафедрой охраны природы и заместителем декана.