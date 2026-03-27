Умер один из создателей Красной книги Татарстана Валериан Гаранин

На 98-м году жизни скончался известный российский зоолог-герпетолог, один из составителей и редакторов Красной книги Республики Татарстан Валериан Иванович Гаранин.

Источник: Пресс-служба КФУ

Об этом сообщили в пресс-службе Казанского федерального университета.

Ученый стоял у истоков научных исследований на территории Волжско-Камского заповедника и долгие годы посвятил изучению экологии животных, герпетологии и охране природы. Его научно-педагогическая деятельность была неразрывно связана с Казанским университетом, который он окончил в 1952 году. Гаранин прошел путь от лаборанта до старшего научного сотрудника в Институте биологии, а с 1970 года вел педагогическую работу на биолого-почвенном факультете КФУ, где был заведующим кафедрой охраны природы и заместителем декана.

Валериан Иванович автор более 350 научных публикаций, включая 30 монографий и книг, среди которых «Земноводные и пресмыкающиеся Волжско-Камского края», «Волжско-Камский заповедник», «Животный мир Восточного Закамья» и «Жизнь и деятельность Э. А. Эверсмана». Он был почетным членом Всероссийского общества охраны природы и Российского герпетологического общества имени Никольского.

За свою работу ученый удостоен множества наград, включая медали «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», знак отличия «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» и нагрудный знак «Заслуженный эколог Республики Татарстан». Прощание состоится 29 марта в 11:00 в Мраморном зале КФУ.

Ранее в Челнах скончался известный тренер по легкой атлетике Виктор Пермитин.