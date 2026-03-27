Производство БПЛА могут запустить в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде планируется строительство комплекса по проектированию и производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и средств защиты. Об этом сообщается в приказе, опубликованном на сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. Площадка под будущее предприятие расположится в Сормовском районе, в районе домов № 63 и № 64Д по улице Федосеенко.
Проект комплекса включает в себя несколько производственных корпусов, складские помещения, а также административное и бытовое здания. Разработкой всей необходимой документации и проведением инженерных изысканий за счет собственных средств займется ООО «Русская Победа Военторг» (РПВ). Согласно утвержденному заданию, проект планировки территории должен быть подготовлен до 9 апреля 2027 года.
Заявка компании на выделение земельного участка под производство БПЛА была одобрена Советом по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве еще в июле 2025 года. Новое предприятие станет важным звеном в развитии высокотехнологичного производства и укреплении оборонного потенциала региона.
