Производство БПЛА могут запустить в Нижнем Новгороде

Инвестор «Русская Победа Военторг» приступил к подготовке проекта планировки территории на улице Федосеенко.

В Нижнем Новгороде планируется строительство комплекса по проектированию и производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и средств защиты. Об этом сообщается в приказе, опубликованном на сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. Площадка под будущее предприятие расположится в Сормовском районе, в районе домов № 63 и № 64Д по улице Федосеенко.

Проект комплекса включает в себя несколько производственных корпусов, складские помещения, а также административное и бытовое здания. Разработкой всей необходимой документации и проведением инженерных изысканий за счет собственных средств займется ООО «Русская Победа Военторг» (РПВ). Согласно утвержденному заданию, проект планировки территории должен быть подготовлен до 9 апреля 2027 года.

Заявка компании на выделение земельного участка под производство БПЛА была одобрена Советом по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве еще в июле 2025 года. Новое предприятие станет важным звеном в развитии высокотехнологичного производства и укреплении оборонного потенциала региона.

Ранее сообщалось, что отель за 800 млн рублей построят в Нижнем Новгороде.

