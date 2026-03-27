Бизнес-форум креативных индустрий собрал в Калуге более 300 участников

Свыше 300 участников объединил бизнес-форум креативных индустрий, который прошел в Калуге по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Площадка объединила более 300 человек: представителей органов власти, бизнес-сообщества, образовательных учреждений и творческих профессий — всех, кто создает креативный продукт, обучает этому и помогает отрасли расти с поддержкой государства», — говорится в сообщении.
В рамках форума обсуждались вопросы развития креативных индустрий в Калужской области. В регионе совместно с креативным бизнесом проводятся гастрономические фестивали «Калуга. Улица. Еда», «Рождество на Старом Торге», форум «Модный бизнес сегодня». В ходе мероприятия также состоялась выставка креативных работ студентов ведущих вузов и колледжей.
Отметим, что в Калужской области создан реестр креативных индустрий для адресной поддержки и доступа к финансированию. Приоритетные направления: кино, IT, архитектура, гастрономия и мода.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.