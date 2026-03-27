Резервуар магмы под супервулканом Кикай начал повторно заполняться

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Японские геологи выяснили, что резервуар магмы под подводным вулканом Кикай, который породил 7,3 тыс. лет назад самое мощное извержение текущей геологической эры, начал повторно заполняться расплавленными породами. Изучение этого процесса позволит ученым создать подходы для предсказания извержений супервулканов, сообщила пресс-служба Университета Кобе.
«Для понимания природы супервулканов нам нужно понять, как именно накапливаются гигантские количества магмы в резервуарах под кальдерами этих вулканов. В этом отношении, подводное расположение вулкана Кикай позволяет нам вести масштабные и систематические наблюдения за состоянием связанного с ним резервуара магмы», — заявил профессор Университета Кобе (Япония) Нобукадзу Сеама, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют геологи, сегодня на Земле существует несколько супервулканов, чье извержение может привести к катастрофическим последствиям для цивилизации, климата и биосферы. К их числу относятся знаменитые Йеллоустонский вулкан в Северной Америке, а также вулканы Тоба и Тамбора в Индонезии, чьи извержения вызвали резкие похолодания климата Земли 74−75 тыс. лет назад и в 1815 году.
Ученых давно интересует, как именно накапливается магма в гигантских резервуарах под супервулканами, и что способствует ее сверхбыстрому подъему к поверхности Земли и формированию мощнейших взрывов, порождающих гигантские котловины-кальдеры диаметром в 10−30 километров. Японские геологи сделали большой шаг к получению этих сведений при изучении состояния супервулкана Кикай, расположенного у южных берегов острова Кюсю.
Геологическая «перезарядка» супервулкана.
Последнее извержение этого вулкана произошло совсем недавно по геологическим меркам, 7,3 тыс. лет назад, что предположительно привело к исчезновению древнеяпонской культуры Дземон на юге острова Кюсю, а порожденные его взрывом выбросы пепла и пород затронули не только Японию, но и южные регионы Кореи. Для оценки текущего состояния вулкана Кикай профессор Сеама и его коллеги установили на дне моря набор сейсмических генераторов и датчиков, которые позволили им «просветить» его магматическую камеру.
Эти замеры указали на наличие аномалий на глубине в 2−6 км от поверхности дна моря, которые были связаны с быстрым заполнением магматической камеры свежим расплавом. По текущим оценкам геологов, каждую тысячу лет в эту полость попадает около 8,2 куб. километров магмы, в результате чего за последние 3,9 тыс. лет там скопилось около 32 куб. километра расплава, треть которого образовала твердую «крышку». При этом ученые отмечают, что под вулканом пока присутствует в разы меньше магмы, чем во время предыдущего извержения Кикая (160 куб. километров).
«Проведенные нами замеры показывают, что этот расплав отличается по своим свойствам и составу от пород, выброшенных в ходе предыдущего извержения супервулкана Кикай. Это говорит о старте нового притока расплавленных пород в резервуар магмы под этим вулканом, что дает нам возможность впервые напрямую изучить то, как протекает процесс накопления расплава под подобными объектами», — подытожил Сеама.