Удар по сельскому хозяйству — это удар по фундаменту государства: «В Молдове из-за высокой стоимости дизеля, аграрный сектор оказался в зоне убытков в то время, как государство собирает сверхдоход»

В текущем месяце Республика Молдова переживает самый стремительный рост цен на дизельное топливо за всю свою историю. Речь идёт не о волнообразной динамике, как это наблюдалось в 2022 году, когда удорожание происходило в два этапа и затрагивало поочерёдно весенние и летние полевые работы. Сегодня мы имеем дело с единым, но кумулятивным скачком, сопоставимым по масштабу с двумя шоками 2022 года вместе взятыми, причём темпы роста более чем вдвое превышают прежние показатели. Цена вновь превысила отметку в 30 леев за литр, однако ключевым фактором является не столько абсолютный уровень, сколько скорость, с которой произошёл этот ценовой взрыв, именно в тот момент, когда аграрии выходят в поле — пишет в социальных сетях, экс-премьер Молдовы, Влад Филат.