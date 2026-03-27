Удар по сельскому хозяйству — это удар по фундаменту государства: «В Молдове из-за высокой стоимости дизеля, аграрный сектор оказался в зоне убытков в то время, как государство собирает сверхдоход»

Цена на дизельное топливо выходит из-под контроля. Государство собирает сверхдоход, сельхозпроизводители — несут потери.
В текущем месяце Республика Молдова переживает самый стремительный рост цен на дизельное топливо за всю свою историю. Речь идёт не о волнообразной динамике, как это наблюдалось в 2022 году, когда удорожание происходило в два этапа и затрагивало поочерёдно весенние и летние полевые работы. Сегодня мы имеем дело с единым, но кумулятивным скачком, сопоставимым по масштабу с двумя шоками 2022 года вместе взятыми, причём темпы роста более чем вдвое превышают прежние показатели. Цена вновь превысила отметку в 30 леев за литр, однако ключевым фактором является не столько абсолютный уровень, сколько скорость, с которой произошёл этот ценовой взрыв, именно в тот момент, когда аграрии выходят в поле — пишет в социальных сетях, экс-премьер Молдовы, Влад Филат.
Сложившаяся ситуация ставит сельхозпроизводителей перед тяжёлым, а для многих, болезненным выбором: продолжать ли обработку земли вообще. На протяжении многих лет в Молдове около 25% сельскохозяйственных угодий остаются необрабатываемыми, ещё 15−20% находятся в зоне постоянного риска. Это означает, что от 150 до 250 тысяч гектаров ежегодно зависят от крайне хрупкого экономического решения. В текущем году, вследствие резкого удорожания дизеля, вероятность того, что эти земли останутся невозделанными, как никогда высока.
На фоне того, как аграрный сектор оказывается вытесненным в зону убытков, государство фиксирует дополнительные бюджетные поступления. Всего за несколько недель бюджет аккумулировал порядка 90 миллионов леев за счёт НДС и акцизов, обусловленных ростом цен на нефтепродукты. Иными словами, государство извлекает выгоду непосредственно из кризиса, оказывающего давление на реальный сектор экономики. Эти средства не являются результатом устойчивого экономического роста, а представляют собой дополнительное бремя, переложенное на плечи фермеров, перевозчиков и, в конечном счёте, каждого потребителя.
Власти объявили о намерении возместить акциз на дизельное топливо для сельхозпроизводителей. Это обоснованная и необходимая мера, заслуживающая одобрения. Однако в текущих условиях одной лишь декларации уже недостаточно. Требуется немедленная, оперативная реализация — без бюрократических проволочек и институциональных задержек. Либо эти средства возвращаются в аграрный сектор сейчас, либо страна рискует утратить сельскохозяйственный сезон, последствия чего проявятся уже осенью — в виде снижения урожайности и роста цен на продовольствие.
Правительство должно осознать, что у него нет пространства для инерционной реакции. Необходим ежедневный мониторинг рисков невозделывания сельскохозяйственных земель с последующим точечным и своевременным вмешательством в критических зонах. Параллельно нельзя игнорировать давление на транспортный сектор: ускоренный рост цен на топливо подрывает финансовую устойчивость перевозчиков и создаёт угрозу функционированию общественного транспорта, особенно в сельской местности, где транспортная связность и без того остаётся уязвимой.
Вывод предельно ясен и, вместе с тем, жёсток. Государство не может позволить себе оставаться пассивным наблюдателем в условиях кризиса, из которого оно, парадоксальным образом, извлекает дополнительные доходы. Если эти средства не будут оперативно реинвестированы в экономику, страну ожидают сокращение обрабатываемых площадей, ослабление аграрного производства и новая волна роста цен, которая напрямую ударит по населению. Экономическая аксиома остаётся неизменной: удар по сельскому хозяйству — это удар по фундаменту государства. И если вмешательство не последует даже сейчас, речь уже пойдёт не просто о некомпетентности, а о системной небрежности, цена которой окажется крайне высокой для всей экономики — заключил Филат.
