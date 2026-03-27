Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургский рефери рассудит воронежский «Факел» с «КАМАЗом»

Михаилу Плиско помогут коллеги из Ростова и Подольска.

Источник: Комсомольская правда

Главным арбитром матча 26-го тура первой лиги по футболу между воронежским «Факелом» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов назначен Михаил Плиско (Санкт-Петербург). На линии будут работать Арсений Новиков из Подольска и ростовчанин Артур Тиракьянц. Резервный арбитр — воронежец Ярослав Хромей. Проинспектирует работу судей Михаил Еровенко из Краснодара.

Отметим, что в этом розыгрыше первой лиги Михаил Плиско отработал на двух встречах. При этом за 180 минут не только предъявил десять желтых и две красные карточки, но и назначил четыре пенальти. Ни с «Факелом», ни с «КАМАЗом» он не пересекался.

Предстоящий поединок состоится 28 марта в Воронеже. Начало игры на «Маршакане» в 18:00.