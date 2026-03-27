Петербургский рефери рассудит воронежский «Факел» с «КАМАЗом»

Главным арбитром матча 26-го тура первой лиги по футболу между воронежским «Факелом» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов назначен Михаил Плиско (Санкт-Петербург). На линии будут работать Арсений Новиков из Подольска и ростовчанин Артур Тиракьянц. Резервный арбитр — воронежец Ярослав Хромей. Проинспектирует работу судей Михаил Еровенко из Краснодара.
Отметим, что в этом розыгрыше первой лиги Михаил Плиско отработал на двух встречах. При этом за 180 минут не только предъявил десять желтых и две красные карточки, но и назначил четыре пенальти. Ни с «Факелом», ни с «КАМАЗом» он не пересекался.
Предстоящий поединок состоится 28 марта в Воронеже. Начало игры на «Маршакане» в 18:00.