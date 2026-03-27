На Самарском гидроузле завершена реконструкция шлюзов

Сооружение расположено в северной части Самарской Луки вдоль левого берега реки Волги.

Источник: Национальные проекты России

Модернизацию шлюзов № 22 и № 23 Самарского гидроузла завершили в Волжском бассейне. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает Минтранс России. Работы на объекте проводились по нацпроекту «Эффективная транспортная система».

Как уточняют в министерстве, на объекте заменили металлоконструкции створок, закладные детали и опорно-ходовые части ворот. Это повысит безопасность сооружения и обеспечит бесперебойный пропуск пассажирского, технического и грузового флота на Волге. Обновленный гидроузел планируют ввести в работу во время весенней навигации этого года.

Самарский гидроузел ввели в эксплуатацию в 1955 году. Сооружение расположено в северной части Самарской Луки вдоль левого берега реки Волги. К реконструкции шлюзов приступили в 2021 году.

Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

