Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В онкоцентре Калининграда расширяют возможности лечения рака кожи — Беспрозванных

Врачи в регионе вводят новые современные методы борьбы с болезнями.

Источник: Комсомольская правда

В онкологическом центре Калининградской области расширяют возможности лечения рака кожи, внедряют современную фотодинамическую терапию. Она позволяет разрушать опухоль практически сразу после сеанса и в некоторых случаях можно обойтись без операции. Об этом в МАХ рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.

По словам губернатора, развитие идут и в Федеральном центре высоких медицинских технологий. Там специалисты внедрили ряд инновационных технологий, в числе которых малоинвазивная методика лечения тяжелой митральной недостаточности.

«За 2025 год уже провели 10 таких уникальных операций. Четырех калининградцев прооперировали в марте. Новый метод спас им жизнь. Как говорят сами врачи, самое важное здесь — точность. Операция проходит на бьющемся сердце, а его работу в реальном времени “собирают” в разных проекциях, чтобы всё сделать максимально аккуратно», — рассказал глава региона.