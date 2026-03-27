В онкоцентре Калининграда расширяют возможности лечения рака кожи — Беспрозванных

В онкологическом центре Калининградской области расширяют возможности лечения рака кожи, внедряют современную фотодинамическую терапию. Она позволяет разрушать опухоль практически сразу после сеанса и в некоторых случаях можно обойтись без операции. Об этом в МАХ рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.
По словам губернатора, развитие идут и в Федеральном центре высоких медицинских технологий. Там специалисты внедрили ряд инновационных технологий, в числе которых малоинвазивная методика лечения тяжелой митральной недостаточности.
«За 2025 год уже провели 10 таких уникальных операций. Четырех калининградцев прооперировали в марте. Новый метод спас им жизнь. Как говорят сами врачи, самое важное здесь — точность. Операция проходит на бьющемся сердце, а его работу в реальном времени “собирают” в разных проекциях, чтобы всё сделать максимально аккуратно», — рассказал глава региона.