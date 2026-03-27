Россиянам назвали альтернативы ОАЭ для отдыха из-за ближневосточного кризиса

Из-за военного конфликта в Персидском заливе привычные маршруты на Ближний Восток оказались недоступны. Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию. На смену им пришли другие направления, пишет Вслух.ру.
Так, почти в три раза вырос спрос на отдых в Египте. Увеличился интерес и к странам Юго-Восточной Азии. По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Марчела Кырлана, наиболее востребованными у туристов остаются Турция, Египет и Таиланд — их привлекают доступная стоимость, развитая инфраструктура и стабильное авиасообщение.
Эксперты отмечают новую тенденцию: путешественники все чаще выбирают комбинированные маршруты, посещая сразу несколько стран в рамках одной поездки. Также не теряет актуальности внутренний туризм: весной растет интерес к экскурсионным поездкам в Москву, Санкт-Петербург, Калининградскую область, Кавказ, Карелию, на Алтай и Байкал.
Окно бронирования сместилось на «горящие» предложения: туристы предпочитают покупать путевки за 1−2 недели до вылета, чтобы не замораживать средства.
