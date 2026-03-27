Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали альтернативы ОАЭ для отдыха из-за ближневосточного кризиса

Туристы стал чаще отдыхать в Египте вместо стран Ближнего Востока.

Из-за военного конфликта в Персидском заливе привычные маршруты на Ближний Восток оказались недоступны. Минэкономразвития РФ рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовскую Аравию. На смену им пришли другие направления, пишет Вслух.ру.

Так, почти в три раза вырос спрос на отдых в Египте. Увеличился интерес и к странам Юго-Восточной Азии. По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Марчела Кырлана, наиболее востребованными у туристов остаются Турция, Египет и Таиланд — их привлекают доступная стоимость, развитая инфраструктура и стабильное авиасообщение.

Эксперты отмечают новую тенденцию: путешественники все чаще выбирают комбинированные маршруты, посещая сразу несколько стран в рамках одной поездки. Также не теряет актуальности внутренний туризм: весной растет интерес к экскурсионным поездкам в Москву, Санкт-Петербург, Калининградскую область, Кавказ, Карелию, на Алтай и Байкал.

Окно бронирования сместилось на «горящие» предложения: туристы предпочитают покупать путевки за 1−2 недели до вылета, чтобы не замораживать средства.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.

