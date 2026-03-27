Гроссмейстер Сергей Карякин дал сеанс одновременной игры в Воронеже

Сегодня на базе Воронежского государственного технического университета прошел шахматный турнир «Время первых» в формате сеанса одновременной игры. За одной доской с юными спортсменами, студентами военных вузов, кадетами и участниками специальной военной операции встретился сенатор Российской Федерации, международный гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам, обладатель Кубка мира Сергей Карякин.
Турнир состоялся при поддержке первого заместителя председателя правления РОО «Землячество “Воронежцы”, депутата Воронежской областной Думы Сергея Лукина (фракция “Единая Россия”) и Правительства региона. Мероприятие собрало тех, для кого шахматы — это образ мышления, искусство стратегии и школа характера.
Шахматы в Воронеже динамично развиваются.
Открывая встречу, Сергей Карякин отметил, что наш город становится одним из центров притяжения для любителей интеллектуального спорта.
— С 2024 года в Воронеже на базе Штаба общественной поддержки «Единой России» успешно функционирует шахматный клуб. У ребят есть возможность заниматься с высококвалифицированными специалистами, оттачивать мастерство, участвовать в турнирах. Это очень важно для развития шахматного движения в регионе, — подчеркнул гроссмейстер.
Он напомнил, что шахматные центры его имени уже открыты во многих городах России и мира, и воронежский — один из них.
— Я рад, что здесь есть люди, которые искренне любят шахматы и готовы передавать свою любовь молодежи, — добавил Карякин.
Обращаясь к участникам, чемпион мира пожелал им успехов не только за доской, но и в жизни:
— Чем бы вы ни занимались, какую бы профессию ни выбрали, шахматы обязательно помогут. Они учат просчитывать шаги далеко вперед, формируют навыки стратегического планирования, развивают логику, память и, что самое важное, — ответственность за свои решения.
С приветственным словом к участникам обратился и Сергей Лукин. Он поблагодарил организаторов за проведение турнира и выразил особую признательность Сергею Карякину, который в своем плотном графике нашел время лично приехать в Воронеж.
— Сегодня много говорят об искусственном интеллекте, который стремительно входит в нашу жизнь, помогает решать сложнейшие задачи, анализирует огромные массивы данных. Но до высот человеческого ума ему еще очень далеко. И шахматы — лучшее тому подтверждение. Здесь побеждает не машина, а живая мысль, интуиция, характер, умение чувствовать соперника. Это то, что делает нас людьми, — отметил депутат.
Он подчеркнул, что такие встречи, как сегодняшняя, — важная часть воспитания молодежи, формирования у нее правильных жизненных ориентиров.
— Сергей Карякин — пример того, как упорный труд, талант и любовь к своему делу могут привести к вершинам мирового уровня. И сегодня наши ребята получили уникальную возможность не только сыграть с великим шахматистом, но и пообщаться с ним, задать вопросы, понять, как строится путь к успеху, — добавил Сергей Лукин.
Перед началом соревнований Сергей Карякин вручил Сергею Лукину шахматную доску с личным автографом. А после — сыграл с ним первую партию вничью.
Затем за доски сели десять участников, для каждого из которых партия с гроссмейстером стала проверкой своих сил, уроком стратегии и возможностью почувствовать дух настоящего соперничества. Несмотря на колоссальный опыт, гроссмейстер не давал своим молодым оппонентам поблажек, но при этом с уважением относился к каждому ходу, каждой попытке найти нестандартное решение.
В ходе турнира обсуждалась перспектива учреждения Губернаторского кубка по шахматам. Это событие даст новый импульс развитию интеллектуального спорта в регионе, позволит выявить новые таланты, укрепит традиции шахматного движения.