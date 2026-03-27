В Никитском ботаническом саду открылся 19-й парад тюльпанов под названием «Романтика Крымской весны». Об этом сообщили в Турпортале Крыма.
В этом году выставка стала еще масштабнее: посетителей ждут 110 тысяч цветов 113 сортов. Среди них — 70 новинок, который представлены впервые.
Парад отличается от прошлогоднего большим количеством садовых классов и богатой цветовой палитрой. Гости могут увидеть тюльпаны разных оттенков и форм — от классических до экзотических.
Ранее мы писали, что почти 60% коллекции составляют тюльпаны классы «Триумф» с классической бокаловидной формой. Их особенность — плотные лепестки, который держат форму даже в жару.
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше