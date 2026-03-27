Новосибирские дорожники просят водителей не обливать пешеходов из луж

В Новосибирске резко теплеет. По прогнозам синоптиков, с 27 по 31 марта температура поднимется до +14 °С, и это значит, что снег, накопленный за зиму, начнёт таять быстро, а улицы может затопить. Дорожные службы города призывают водителей быть внимательнее и помнить, что весенние лужи — это не просто помеха на дороге.
Как сообщили в мэрии, автомобилистам следует соблюдать скоростной режим, быть особенно внимательными на пешеходных переходах и избегать резких манёвров. «Чтобы не облить пешеходов, проезжая через лужи», — подчеркнули в ведомстве. Если водители заметят на дороге проблемы — затопления или завалы, — им рекомендуют звонить в диспетчерскую службу Центра организации дорожного движения по телефонам 224−87−70 и 224−08−52.
Город к большой воде готовится основательно. Дорожные службы переведены на круглосуточное дежурство, сформированы 120 бригад, подготовлено 36 единиц техники для оперативного реагирования на возможные ЧС. Проверили готовность техники, заготовили инертные материалы, плавсредства, инвентарь, дорожные знаки и водопропускные трубы. А главное — расконсервировали больше половины дождеприёмников: более 2 600 ливневых колодцев уже открыты и готовы принимать талую воду.