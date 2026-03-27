Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МЧС России проверил готовность Магаданской области к паводкам

Несмотря на прогнозы, регион готовится к возможному образованию ледовых заторов на реках.

Источник: Комсомольская правда

Глава МЧС России Александр Куренков провел заседание, на котором обсуждалась готовность сил и средств региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Магаданской области к паводкам. По предварительным прогнозам метеорологов, опасных гидрологических явлений не ожидается, однако на реках региона сохраняется возможность образования ледовых заторов. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Все потенциальные риски предстоит отработать до начала активного таяния снега. Для мониторинга ситуации используются космические и инструментальные данные, цифровые модели подъема воды, а также авиация и беспилотные летательные аппараты. Сформирована группировка сил и технических средств для оперативного реагирования. Ведется контроль состояния гидротехнических сооружений и водопропускных систем.

На реке Ола проведен ремонт участка дамбы, а в Тенькинском округе ведутся работы по руслоформированию. Основной задачей остается обеспечение безопасности жителей и стабильной работы систем жизнеобеспечения населенных пунктов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru