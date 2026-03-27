Нижегородцам рассказали, кто может в 2026 году получать двойную пенсию

Депутат Государственной думы Каплан Панеш от фракции ЛДПР, занимающий должность заместителя председателя комитета по бюджету и налогам, рассказал RT о категориях граждан, которые смогут получать две пенсии одновременно в 2026 году.
Панеш подчеркнул, что это не новая льгота, а давно существующий механизм, позволяющий некоторым категориям граждан получать одновременно две пенсии: государственную по линии силовых ведомств и страховую по старости от Социального фонда.
Это военнослужащие, сотрудники силовых структур, члены семей погибших военнослужащих, космонавты, работники лётно-испытательного состава, федеральные государственные гражданские служащие, инвалиды, участники Великой Отечественной войны и обладатели знаков «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осаждённого Севастополя» и «Жителю осаждённого Сталинграда».
Для получения второй пенсии необходимо выполнить три условия: достичь пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа после первой пенсии и накопить 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Важно отметить, что страховая пенсия назначается без учёта фиксированной выплаты, которая в 2026 году составляет 9584 рубля, но с учётом всех индексаций, которые происходят автоматически. Средний размер государственной пенсии в 2026 году составит около 23 тысяч рублей.