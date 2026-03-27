В Перми ищут авторов историй о пианино «Кама» для съемок в кино

В Перми кинорежиссер Ольга Аверкиева приступила к съемкам документального фильма «Клавиши для народа, или Отдам за самовывоз». Его героями могут стать авторы самых интересных историй о пианино «Кама». О новой ленте рассказала Пермская кинокомиссия.
Фильм станет исследованием феномена самого массового советского инструмента — пианино. Авторы расскажут об его влиянии на формирование советского человека на примере пермской фабрики музыкальных инструментов «Кама».
«Когда-то пианино было не просто инструментом, но социальным лифтом, показателем статуса и маркером социального благосостояния. Когда, зачем и почему этот культ был создан; почему разрушен; и что происходит сейчас — об этом и будет кино», — раскрыли главную идею фильма.
Команда нового пермского кинопроекта ищет героев, у которых есть пианино «Кама», кто не собирается расставаться с раритетным музыкальным инструментом и готов рассказать почему. Среди них могут оказаться и те, у кого «Кама» есть, но они готовы отдать ее за самовывоз, кто знает любопытные локации с ней и готов ими поделиться.
Авторы самых интересных историй и владельцы лучших инструментов «Кама» станут героями фильма «Клавиши для народа, или Отдам за самовывоз». Сообщения ждет креативный продюсер проекта Иван Кустов. Вместе с ним в команду также вошли: сценарист Елена Растянис, продюсер Юрий Цодикович, художник Любовь Шмыкова, доктор исторических наук из ПГНИУ Галина Янковская, собиратель документов об истории фабрики «Кама» Татьяна Бахарева.
Кстати, в Пермском краеведческом музее до конца марта можно успеть на выставку «Кама больше, чем река…». Она посвящена музыкальному просвещению в СССР в 1920—1980-е годы, которому во многом способствовало создание пианинных фабрик, в том числе Пермское производственное музобъединение «Кама».