Приокский район готовится к месячнику по благоустройству

Городские службы приводят в порядок улицы и дворы Приокского района в преддверии месячника по благоустройству, объявленного главой Нижнего Новгорода Юрием Шалабаевым с 5 апреля по 15 мая. Как сообщили в районной администрации, всю последнюю неделю на территории проводились уборка и ворошение снега, сбор и вывоз вытаявшего мусора.
Глава администрации Приокского района Михаил Шатилов отметил, что обильные снегопады этой зимой стали настоящим испытанием для дорожных служб, и поблагодарил приокчан, помогавших им в сложных погодных условиях.
«Сейчас предстоит большая работа по очистке района, для нас месячник по благоустройству стартовал уже на этой неделе. Дорожники продолжают работы по расчистке ливневых колодцев и лотков, очищают прибордюрные полосы. Например, сегодня работы идут на проспекте Гагарина, улицах Маршала Жукова и Ларина. Также на этой неделе провели инвентаризацию бульваров и скверов, благоустроенных в рамках федеральной программы “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Обязательно буду проводить объезды по территории нашего района и выходить на субботники вместе с его жителями», — сообщил глава районной администрации.
Он добавил, что сейчас идет карточный ремонт дорог «холодным асфальтом», дорожные службы в последние дни работали на улицах 40 лет Победы, Шатковской, Горной и Ларина.