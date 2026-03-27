Приокский район готовится к месячнику по благоустройству

«Сейчас предстоит большая работа по очистке района, для нас месячник по благоустройству стартовал уже на этой неделе. Дорожники продолжают работы по расчистке ливневых колодцев и лотков, очищают прибордюрные полосы. Например, сегодня работы идут на проспекте Гагарина, улицах Маршала Жукова и Ларина. Также на этой неделе провели инвентаризацию бульваров и скверов, благоустроенных в рамках федеральной программы “Формирование комфортной городской среды” нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. Обязательно буду проводить объезды по территории нашего района и выходить на субботники вместе с его жителями», — сообщил глава районной администрации.