Белгидромет: реки Беларуси полностью очистились ото льда

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Реки республики полностью очистились от ледяных образований, сообщили в Белгидромете.
Тем не менее, в пятницу сохраняется ледостав с закраинами и разводьями на водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, озерах Нарочь, Дривяты, Червоное и Лукомское.
«Однако лед тает на месте, выходить на лед нельзя», — говорится в сообщении.
Уровень воды в некоторых реках растет по 1−11 сантиметров за сутки — это Днепр, Сож, Припять, Западная Двина, на отдельных участках Немана и Березины.
Зафиксирован уровень воды, который приближается к опасной высокой отметке, на реке Проня у деревни Летяги (Могилевская область). Тем не менее, интенсивность роста уровня воды небольшая — один сантиметр за 24 часа.
Согласно информации МЧС, в Мстиславском и Хотимском районах (Могилевская область), Гомельском, Добрушском и Петриковском районах (Гомельская область) фиксируется затопление жилых домов, подворий, хозпостроек, мостов и участков дорог.
В Белгидромете подчеркнули, что на большинстве рек в ближайшие дни уровень воды вырастет, на водоемах же лед продолжит таять.