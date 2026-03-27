В Волгограде засняли последствия лобового столкновения на пр. Ленина

26 марта в Краснооктябрьском районе Волгограда произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Машины в лобовую столкнулись в вечерний час пик на оживлённом перекрёстке пр. Ленина с пр. Металлургов.

— В 17:20 напротив д. 93 по пр. им. В. И. Ленина 25-летний водитель, управляя автомашиной Kia Picanto, при выполнении маневра поворота налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «Лада Веста», двигавшейся навстречу, — уточнили правоохранители.

Судя по опубликованным кадрам, авария произошла на колоссальной скорости. Оба автомобиля получили серьёзные повреждения.

Отметим, женщине за рулём «Лады» потребовалась помощь медиков. Она была доставлена в больницу.