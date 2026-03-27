Призраки в главной реке России. В Волге нашли неизвестные науке виды рыб

Русское географическое общество опубликовало результаты масштабного ДНК-штрихкодирования ихтиофауны Волги — впервые за историю исследований реки собрана генетическая библиотека из 1 150 образцов, охватывающая 85% видов. Среди находок — 10 таксонов, ранее не регистрировавшихся в бассейне Волги, и три кандидата, требующих дополнительного изучения для возможного описания как новых видов или подвидов. Однако волгоградские учёные призывают к осторожности в интерпретации: по мнению Сергея Яковлева, главного специалиста РосНИИВХ, различия на генетическом уровне ещё не означают видового статуса — они могут относиться к популяционному или подвидовому уровню. На сегодняшний день в Волге обитает более 90 видов рыб, включая краснокнижных: стерлядь, каспийскую кумжу, азовскую шемаю.
ДНК вместо глаз: как изменились методы изучения рыб Волги.
В сообщении Русского географического общества говорится, что массовую оценку видов рыб впервые провели с помощью ДНК-штрихкодирования — прежде такие исследования не проводились, единой генетической базы рыб, которые водятся в реке Волге, не было.
Теперь же благодаря тому, что ученые собрали больше 1 150 образцов ДНК от 84 видов рыб, удалось создать полную библиотеку генетических штрихкодов для этих водных животных. Она включает в себя 85% всех обитающих в реке видов.
«Мы обнаружили 10 новых для Волги видов, ранее никогда не отмечавшихся в бассейне реки. Семь из них относятся к уже известным, три — кандидаты в новые для науки виды. Они нуждаются в более тщательном изучении и, возможно, описании», — считает ведущий научный сотрудник Института биологии внутренних вод имени Папанина РАН и Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Борис Лёвин.
Полученные данные станут фундаментом для дальнейших исследований эволюции речных обитателей. Генетическая библиотека поможет экологам и ихтиологам лучше понимать, как меняется биосфера Волги и какие процессы происходят в ее глубинах.
«Вилами по воде писано»: позиция волгоградских экспертов.
«Несомненно, хорошо, то были проведены такие масштабные исследования, однако я бы не стал воспринимать эту информацию как сенсацию. Это предварительные данные, в дальнейшем требуются дополнительные исследования, применение других методов в сочетании с ДНК-штрихкодированием. Нашли какие-то отличия. Но на каком уровне? На уровне видового различия? На уровне подвидового, популяционного? Тут пока ещё многое неясно, я бы сказал, вилами по воде писано. Поэтому я бы серьёзно к этому не относился», — говорит главный государственный специалист Российского НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов, член Экосовета при облдуме Сергей Яковлев.
На сегодняшний день известно более 90 видов рыб, которые водятся в Волге. Некоторые из них занесены в Красную книгу. Из осетровых это стерлядь, которая еще встречается в Волгоградской области, белуга и волжская сельдь — в прежние времена местные жители её называли «бешенкой». Из лососевых — каспийская кумжа. Из карповых — азовская шемая, в её защиту выступал, в том числе, певец Игорь Растеряев, уроженец Волгоградской области. В региональную Красную книгу занесена также каспийская минога.
«Волга — большая река, наборы видов рыб в разных регионах в ней разные. К примеру, на территории Астраханской области водится вобла, а на территорию Волгоградской области она не заходит. И, кстати, ажиотаж по поводу того, что этот вид рыбы может полностью исчезнуть, я также не поддерживаю. Да, ее численность сократилась, в том числе, из-за ухудшившихся условий нереста, однако ограничение ее вылова третий год подряд дает результаты», — убежден эксперт.