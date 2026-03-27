В Уфе ушел из жизни ученый-физик, профессор Роберт Якшибаев.

26 марта на 74-м году ушел из жизни доктор физико-математических наук, профессор, научный руководитель Физико-технического института Уфимского университета науки и технологий Роберт Якшибаев.
Роберт Асгатович родился 17 мая 1952 года в деревне Утягулово Абзановского (Зианчуринского) района Башкирии. В 1974 году окончил Уральский институт в Свердловске, там же начал свой трудовой путь.
С 1978 года работал в Башкирском государственном университете. В 1993—1994 и с 2000 года был деканом физического факультета и заведующим кафедрой общей физики, с 2010 — директором Физико-технического института. В 1992 году получил степень доктора физико-математических наук, в 1993 — звание профессора.
В 1994—1999 годах был назначен председателем Госкомитета Республики Башкортостан по науке, высшему и среднему профессиональному образованию. В 1999 году был награждён почётным званием «Заслуженный деятель науки Республики Башкортостан», в 2002 — «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».
Автор 7 изобретений и около 180 научных трудов. Научная деятельность посвящена синтезу и изучению структурных особенностей и физических свойств сложных халькогенидных соединений. Исследовал соединения с высокой ионной и смешанной ионно-электронной проводимостью, сформулировал критерии сверхвысокой ионной проводимости.
Прощание состоялось сегодня, 27 марта. Его похоронили в родной деревне Утягулово Зианчуринского района.
«Роберт Асгатович своими упорством, стараниями рано взошёл на высокий пьедестал науки. Уже в 42 года он стал председателем Госкомитета по науке, высшему и среднему образованию, — пишут его земляки. — Предпочтения его были к науке, изысканиям и исследованиям. Уйти из жизни всего в 73 года — очень рано. Пусть земля ему будет пухом, рядом с отцом, которого помним как крепкого, сильного руководителя колхоза имени Салавата!».
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.