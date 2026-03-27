В Красноярске салон красоты убрал иностранную вывеску после жалобы

Красноярка направила претензию на название через Роспотребнадзор.

Жительница Красноярска пожаловалась в Роспотребнадзор на маникюрный салон. Поводом стало не плохое качество услуг, а вывеска. Название организации было написано на иностранном языке.

С 1 марта 2026 года вступили в силу поправки в закон о защите прав потребителей. Теперь публичная информация для клиентов должна размещаться на русском языке. Вывески с названиями на иностранном языке оказались под запретом.

После проверки ведомство вынесло предпринимателю предостережение. Владелица салона оперативно убрала прежнюю вывеску и сообщила об этом в управление. Новую, уже на русском языке, обещали установить в ближайшее время.