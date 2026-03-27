Ричмонд
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проезд по новым маршрутам в СНТ в Ростовской области не подорожает

На Дону сравнили стоимость проезда по садовым маршрутам.

Источник: Комсомольская правда

Проезд по новым 17-ти садовым маршрутам в Ростовской области будет не выше, чем на существующих направлениях. Об этом сообщили в публикации на портале «Ростовский городской транспорт».

Сотрудники портала проанализировали новые расценки после заявлений некоторых СМИ о повышении стоимости проезда. Напомним, по информации донских властей, на новых маршрутах установили регулируемый тариф, и стоимость одного пассажиро-километра составила 4,6 рубля.

«Ростовский городской транспорт» отмечает: другие маршруты, которые действуют сейчас, работают по нерегулируемому тарифу, который устанавливает сам перевозчик. И в этом случае плата «или такая же, или немного выше, чем регулируемый тариф». Например, часть перевозчиков округлили стоимость пассажиро-километра до 5 рублей.

Новые садовые маршруты планируют запустить с 1 апреля. При этом все существующие маршруты в те же садовые товарищества сохранятся в прежнем виде. Напомним, 17 маршрутов в СНТ будет обслуживать компания ООО «Самара Авто Газ». Перевозчику на работу до конца ноября 2026 года выделили 150,3 млн рублей.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.