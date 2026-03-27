Проезд по новым маршрутам в СНТ в Ростовской области не подорожает

Проезд по новым 17-ти садовым маршрутам в Ростовской области будет не выше, чем на существующих направлениях. Об этом сообщили в публикации на портале «Ростовский городской транспорт».
Сотрудники портала проанализировали новые расценки после заявлений некоторых СМИ о повышении стоимости проезда. Напомним, по информации донских властей, на новых маршрутах установили регулируемый тариф, и стоимость одного пассажиро-километра составила 4,6 рубля.
«Ростовский городской транспорт» отмечает: другие маршруты, которые действуют сейчас, работают по нерегулируемому тарифу, который устанавливает сам перевозчик. И в этом случае плата «или такая же, или немного выше, чем регулируемый тариф». Например, часть перевозчиков округлили стоимость пассажиро-километра до 5 рублей.
Новые садовые маршруты планируют запустить с 1 апреля. При этом все существующие маршруты в те же садовые товарищества сохранятся в прежнем виде. Напомним, 17 маршрутов в СНТ будет обслуживать компания ООО «Самара Авто Газ». Перевозчику на работу до конца ноября 2026 года выделили 150,3 млн рублей.
