Более 500 участков в Красноярском крае обеспечат инженерной инфраструктурой

В Красноярском крае более 500 земельных участков обеспечат коммунальной и транспортной инфраструктурой. На эти цели Дивногорск, Сосновоборск и село Идринское получат около 200 млн рублей из краевого бюджета. Средства направят в рамках региональной программы «Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды». В министерстве строительства и ЖКХ региона уточнили, что свыше 380 участков из общего числа принадлежат многодетным семьям. Финансирование позволит построить необходимые инженерные сети и объекты транспортной инфраструктуры, чтобы подготовить участки к застройке. Добавим, что работа в этом направлении ведется ежегодно. В 2025 году инфраструктурой обеспечили 291 участок, из них 249 — для многодетных семей. В Емельяново построили участок дорожной сети, в Канске провели электроснабжение в микрорайоне имени П. Шатова, в Сосновоборске подвели инженерные сети к микрорайону XIIа, а в селе Знаменка Минусинского округа организовали водоснабжение в микрорайоне Зоткино.