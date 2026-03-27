Для оптимизации в Волгоградской области закроют колонию № 24

При ИК-24 создали участок, функционирующий как исправительный центр.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области стало меньше осужденных. Поэтому исправительную колонию строгого режима № 24 решили оптимизировать. Здания ИК-24 отойдут камышинской ИК Nº5, сообщили в УФСИН России по региону.

Осужденные из других регионов дальнейшее наказание будут отбывать по месту регистрации. В другие колонии их переведут с соблюдением всех процедур. Как рассказали в ведомстве, решение направлено на оптимизацию работы учреждений уголовно-исполнительной системы.

Тем временем, зампрокурора Волгоградской области Александр Чубыкин проверил ситуацию в исправительной колонии № 5, воспитательной колонии Камышина, а также в созданном при ИК-24 участке, работающем как исправительный центр. Итоги проверки обсудили с руководством УФСИН, сообщили в прокуратуре региона.