Мария Рубина пояснила, почему новую премьеру Пермской оперы покажут в фойе

Режиссёр Пермского театра оперы и балета Мария Рубина рассказала, почему новый спектакль театра — комическую оперу Перголези «Служанка-госпожа» — будут показывать в фойе.
Этой информацией она поделилась с журналистами накануне премьеры оперы, в которой служанка Серпина с помощью хитрых уловок заставляет жениться на себе своего хозяина Уберто.
«Мы оттолкнулись от истории создания этой оперы. Изначально она была задумана как интермедия, которая игралась в антракте между первым и вторым актами большой серьёзной оперы “Горделивый пленник”. Поэтому мы и выбрали театральное фойе: это пространство не является большой сценой, а находится между другими пространствами. И поэтому в том числе решаем наш спектакль не как спектакль, а как его репетицию», — пояснила режиссёр-постановщик «Служанки-госпожи» Мария Рубина.
По её задумке, актёры начинают репетировать спектакль, а зрители как бы подсматривают за их репетицией. В финале оперы актёры уже готовы выйти на сцену и показывать спектакль. То есть здесь соединяются два смысловых пласта. С одной стороны, уровень спектакля (конструкцию сцены, используя кофры для декораций, придумал художник-постановщик Сергей Рябов), с другой — бытовой уровень, или театральное закулисье.
За костюмы в «Служанке-госпоже» отвечает художник по костюмам Екатерина Куколь, а за хореографию (театр XVIII века был очень связан с танцами) — солист Пермского балета Александр Таранов.
Музыку в этом камерном спектакле исполняет не оркестр, а небольшой ансамбль. Причём на клавесине играет музыкальный руководитель постановки и дирижёр Пётр Белякин.
«Поскольку наш спектакль о театре, то и премьера его состоится в Международный день театра, 27 марта. Второй премьерный показ пройдёт 28 марта», — говорит Мария Рубина.